Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan 2 dağcı, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Dağcılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

14.07.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan dağcılar, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Yaralanan 2 dağcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi Mevkii'nde 3 kişilik dağcı grubunun yürüyüş yaptıkları sırada üzerlerine kaya parçası düştü. Daha sonra yaklaşık 300 metre yuvarlanan dağcılardan 2 tanesi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık, Erciyes A.Ş. ve Yesevi Hareketi Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 6 saat süren operasyonla yaralı Belgin G. ile Ahmet K., dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Erciyes, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 21:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement