Erdek\'te Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için Ocaklar Mahallesi'ne gelen Ayşe K., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe K., ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR