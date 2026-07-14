Erdek'te Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti

Erdek\'te Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti
14.07.2026 16:25
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İstanbul'dan tatil için gelen 54 yaşındaki Ayşe K., denizde çırpınarak boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için Ocaklar Mahallesi'ne gelen Ayşe K., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe K., ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Tatil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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