Erdek\'te her sağanakta aynı manzara yaşanıyor, Hükümet Caddesi suyla doluyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Hükümet Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Her yağışta benzer görüntülerin yaşandığını belirten vatandaşlar, altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, caddenin büyük bölümünün yağmur suyuyla kaplandığı görüldü. Yaşanan duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Erdek Belediye Başkanımız Burhan Karışık'a bu görüntüler için sonsuz teşekkür ediyoruz. Her sene aynı manzara" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, her yağışın ardından gündeme gelen su birikintilerine karşı yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini dile getirdi.