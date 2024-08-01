Erdek'te orman yangını: Ekipler müdahaleye başladı
BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Erdek'te, Mağratepe Mevkii olarak adlandırılan bölgedeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede hızla büyüyerek bölgede bulunan zeytin ağaçlarına da sıçradı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir konumda çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce müdahale ediliyor.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
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