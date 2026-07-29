Erdek’te orman yangını ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin organize müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi Tulluk mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli ve organize bir şekilde yürüttüğü ortak müdahale sonucunda, alevler daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, ekiplerin alandaki soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.