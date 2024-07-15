Erdek'te scooter kazası: Yaya geçidinden geçen yayaya çarptı - Son Dakika
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Erdek'te scooter kazası: Yaya geçidinden geçen yayaya çarptı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde scooter kullanan bir genç, yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.07.2024 10:12
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D'ye (80) çarptı. Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.

L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te scooter kazası: Yaya geçidinden geçen yayaya çarptı - Son Dakika

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