Erdek\'te Takunyacılar Çarşısı\'nda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Takunyacılar Çarşısı'nda yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdek Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Erdek'e bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan Takunyacılar Çarşısı'nın girişindeki bir ayakkabı dükkanında yangın çıktı. Dükkanın malzeme deposundan yükselen dumanlar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdek Grup Amirliği'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çok geçmeden çıkan yangını kontrol altına aldı.

Yangından etkilenen kimse olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR