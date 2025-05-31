Erdek\'te Tescilsiz Motosiklet Denetimleri Sıklaştı

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan turizm hareketliliği öncesinde şehir merkezindeki tescilsiz motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları kazınmış motosikletler, çevreye verdikleri zarar ve güvenlik riskleri nedeniyle toplanıyor.

Son günlerde gerçekleştirilen denetimlerde, gürültü kirliliği ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturan çok sayıda tescilsiz motosiklet bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi ve sürücülerine gerekli cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, bu sıkı kontrollerin ilerleyen günlerde devam edeceğini belirterek, yaz sezonunda daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, polis ekiplerinin bu uygulamasını desteklerken, trafikte huzur ve güvenin önemine vurgu yaptılar. - BALIKESİR