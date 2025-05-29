Erdek\'te Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 93 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ve Kapıdağ Yarımadası genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, teknik takip sonucu Erdek-Ocaklar yolu üzerinde bulunan bir bağ evi ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Bağ evinde yapılan aramalarda; 93 kök kenevir bitkisi, 2 bin 840 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet av tüfeği ve 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli M.G. (49) hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR