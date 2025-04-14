Erdoğan\'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli

Tuna Han:

herkes sizi desteklemek zorunda sanki size oy verse de vermesede başa gelen herkesi kucaklamak zorunda vergileri sadece size oy veren den mi alıyorsunuz Orhan Gencebay hülya koçyiğit gibi devri yaşı bitmiş siz gibileri maaşla bağla dünyanın saygı duyduğu Tarkan gibi sanatçıları linç et dizi oyuncularıni sanki TRT ak Parti'nin gibi diziden çıkart ne güzel İstanbul be