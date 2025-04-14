Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli - Son Dakika
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Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserinde "Zıplamayan Tayyipçi" sloganları atılan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'e sert tepki gösterdi. Görüntüleri paylaşan Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli" ifadelerini kullandı.

14.04.2025 10:27
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Sanatçı Hayko Cepkin'in verdiği konserde dinleyiciler tarafından "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

SARAL GÖRÜNTÜLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konserdeki görüntülere tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu. Saral görüntüleri alıntılayıp Hayko Cepkin'e sert sözlerle yüklendi.

"BU ŞARKICI BOZUNTUSUNA..."

Saral "Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli
Erdoğan\'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli
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Son Dakika 3.Sayfa Erdoğan'ın başdanışmanından Hayko Cepkin tepkisi: İnsan olmadığı belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tuna Han:
    herkes sizi desteklemek zorunda sanki size oy verse de vermesede başa gelen herkesi kucaklamak zorunda vergileri sadece size oy veren den mi alıyorsunuz Orhan Gencebay hülya koçyiğit gibi devri yaşı bitmiş siz gibileri maaşla bağla dünyanın saygı duyduğu Tarkan gibi sanatçıları linç et dizi oyuncularıni sanki TRT ak Parti'nin gibi diziden çıkart ne güzel İstanbul be 79 132 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hakkaten insan mı bu mk 110 70 Yanıtla
  • Engin Engo:
    valla kimlerin insan olmadığını görüyoruz =)=) hayko cepkine gelene kadar........ hırsız harami gaddar yolsuz acımasız adaletsiz hak yiyen torpille işe girip iş alan yaratıklar var bu ülkede. 75 57 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Kendisi sanırsın bilim insanı... 67 51 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Bu ne oldugu belli olmayan tipleri ekranlara neden cikartiyorlar.genclere kötü örnek bunlar.yasak getirin artik tv lere. 67 25 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    "goruntusune bakarsaniz"dedigin an sen de neyi elestirdi isen o oldun. buraz akil ya az akil.. az cok azi yetecek ulkeye oysa.. 40 46 Yanıtla
  • ag01194048:
    bedavadan koltuk sahibi olup,bedavadan maaş alıp çanak tutmanın adı danışman....Sen önce memlekete ne faydan var onu söyle de bilelim 36 45 Yanıtla
  • Halis demir:
    muhalefet yalakasj yoksa konserlerde milyarlar alırlarmı abb ibb bunlara çalışıyor. 53 19 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    şu sanatçı geçinen şaklabanların siyaset üzerinden prim yapmaya çalışmasını anlamış değilim… 44 13 Yanıtla
  • atakan oskay:
    Kendi sıfat ül eşgali insan sanki...Hayko senin gibi 40 adam eder...Bunun gibiler danışman işte daha bu iktidardan ne beklenir... 16 15 Yanıtla
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