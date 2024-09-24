Ereğli Belediye Başkanı Baba Oğul Darp İddiasıyla Gündemde - Son Dakika
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Ereğli Belediye Başkanı Baba Oğul Darp İddiasıyla Gündemde

Ereğli Belediye Başkanı Baba Oğul Darp İddiasıyla Gündemde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile aralarında husumet bulunan bir baba-oğulu darp etti. Olay, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi ve yaşananlar sonrası yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

24.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:26
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba oğlunu darp etti.

Olay önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi. Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli Belediye Başkanı Baba Oğul Darp İddiasıyla Gündemde - Son Dakika

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