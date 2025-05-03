Ereğli'de 4 Aracı Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ereğli'de 4 Aracı Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde farklı noktalarda park halindeki 4 aracı kundaklayan 26 yaşındaki Y.A.E. isimli şüpheli, psikiyatrik rahatsızlığı olduğu belirtilerek tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin yöntemleri sorgulandı.

03.05.2025 19:12
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Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, gece saatlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen ve farklı noktalarda park halindeki araçların kundaklanması suretiyle gerçekleşen araç yangınları ile ilgili olarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Hamam Sokak, Çavuşlu Sokak, Uğurlu Camii Yanı Belediye Otoparkı ve Eczacı Sami Caddesi üzerinde gerçekleşen olaylarla ilgili titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; yangınların Y.A.E. (26) isimli şahıs tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş, şüpheli ekiplerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Şüphelinin, psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin sağlık raporunun bulunduğu, olayları araç camlarını kırarak içlerine kolonya döküp ateşe vermek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Hakkında başlatılan adli tahkikat kapsamında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de 4 Aracı Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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