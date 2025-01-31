Ereğli'de 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ereğli'de 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Ereğli\'de 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma, bir evde 46,5 litre sahte içki buldu ve el koydu.

31.01.2025 17:25
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Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 46,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahsın evinde sahte içki bulundurduğu ve haksız kazanç sağlamak amacıyla satışını yapacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın 2 ayrı adresine baskın yapılırken, baskında 24,5 litre sahte viski, 22 litre sahte boğma rakı ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de 46,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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