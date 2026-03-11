Ereğli'de Başkanlık Seçimi Çekişmeli Geçti - Son Dakika
Son Dakika

Ereğli'de Başkanlık Seçimi Çekişmeli Geçti

Ereğli\'de Başkanlık Seçimi Çekişmeli Geçti
11.03.2026 22:05
Sefayi Yılmaz, 1 oy farkla yeniden başkan seçildi, esnafın sorunlarına devam edecek.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası'nın 13. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi büyük çekişmeye sahne oldu.

Üç adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Sefayi Yılmaz, en yakın rakibine 1 oy fark atarak yeniden başkanlığa seçildi. Karadeniz Ereğli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Sefayi Yılmaz'ın yanı sıra eski başkanlardan Murat Cebesoy ile Tolga Han Malçok başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 255 üye oy kullandı ve kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Oy sayımının ardından Sefayi Yılmaz 99 oy alırken, Tolga Han Malçok 98 oyda kaldı. Murat Cebesoy ise 58 oy aldı. Bu sonuçla Yılmaz, rakibine yalnızca 1 oy fark atarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Seçimin ardından konuşan Sefayi Yılmaz, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek yeni dönemde de esnafın sorunları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Başkanlık Seçimi Çekişmeli Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ereğli'de Başkanlık Seçimi Çekişmeli Geçti - Son Dakika
