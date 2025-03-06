Ereğli\'de Çatı Katında Yangın

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kirmanlı Mahallesi Pestilci Sokak'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.

İddiaya göre, binanın ikinci katında yanan sobanın bacasının çökmesi sonucu başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina büyük hasar gördü.

Yangının başladığı anda evde bulunanların hızlıca tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK