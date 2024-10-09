Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolgu alanında hafriyatı boşaltmak isteyen kamyonet devrildi.
İlçeye bağlı Balı Mahallesi'nde deniz kenarına dolgu yapmak için boşaltım yapan kamyonet devrildi. M.A. yönetimindeki kamyonet, malzeme boşaltımı sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, devrilen kamyonet, çevredeki bir kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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