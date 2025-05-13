Ereğli\'de Kamyonet Şarampole Yuvarlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Güneşli Köyü Devrek yolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 67 TR 390 plakalı kamyonet, Ereğli-Zonguldak-Devrek yolu üzerindeki yol çalışmasının olduğu bölgede dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen olay yerine koşarak araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK