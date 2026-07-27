Ereğli'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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Ereğli'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiyi Yaraladı

Ereğli\'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiyi Yaraladı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı hızla inen otomobil simitçiye ve yayalara çarparak 4 kişiyi yaraladı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin rampa aşağıya kayıp simitçiye ve yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi girişindeki Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir K. idaresindeki 67 AGE 731 plakalı otomobili park eden sürücü, iddialara göre araçtan indikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuş aşağı hareket eden otomobil, önce yol kenarında simit satan esnafa ardından çevrede bulunan yayalara çarptı.

Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Zonguldak, 3. Sayfa, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika

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