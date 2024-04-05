Ereğli'de motor sürücüsü fren yapınca yaralandı - Son Dakika
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Ereğli'de motor sürücüsü fren yapınca yaralandı

Ereğli\'de motor sürücüsü fren yapınca yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, ani fren yapması sonucu motorun hakimiyetini kaybederek yaralandı. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri yaralıya müdahale etmek istese de sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

05.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:26
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Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarında seyir halindeki motorun sürücüsü, ani fren yapınca motorun hakimiyetini kaybederek yaralandı.

Kaza, Kdz.Ereğli Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yahya G. idaresindeki 67 ADV 989 motosiklet seyir halinde iken öndeki Ayni istikamette seyir halinde olan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Motorun hakimiyetini kaybeden sürücü motorla birlikte yere düştü. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı 112 acil ekiplerine haber verdi çok kısa bir sürede olay yerine gelen acil yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye getirmek istedi.

Sürücü Yahya G. kendi isteği ile bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kısa bir süre trafiğe kapanan yol devrilen motosikletin yoldan kaldırılması ile trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ereğli'de motor sürücüsü fren yapınca yaralandı - Son Dakika

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