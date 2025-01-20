Ereğli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan serbest bırakıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki küçük çocuğu izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddialara göre olay Kepez Mahallesi Mustafa Akay Caddesi üzerinde yaşandı. 8 ila 11 yaşında iki çocuk; 49 yaşındaki N.Y.'nin kendilerini izlediğini öne sürerek evlerine kaçtı. Ardından yapılan ihbar üzerine Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından "taciz" suçlamasıyla Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK