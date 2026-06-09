Erfelek Belediye Başkanı\'nın makam aracının çarptığı bisikletli yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Erfelek Belediye Başkanı'nın makam aracının karıştığı trafik kazasında bir bisikletli yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerindeki Duru Düğün Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan, içerisinde Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un bulunduğu ve makam şoförü Orhan Y.'nin kullandığı 57 FE 001 plakalı resmi otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 60 yaşındaki Sabri B.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sabri B., yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN