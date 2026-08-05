Erfelek'te Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi - Son Dakika
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Erfelek'te Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi

Erfelek\'te Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi
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Erfelek'te jandarma, trafik güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Sürücüler bilgilendirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinop-Erfelek karayolu ile şehirlerarası bağlantı yollarında gerçekleştirilen uygulamada, sürücüler emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı, alkol ve sürücü belgeleri yönünden denetlendi. Denetimler kapsamında çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. Ekipler ayrıca sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemerini ihmal etmemeleri ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde trafik bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik trafik denetimlerinin ilçe genelinde 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Erfelek, Trafik, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erfelek'te Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi - Son Dakika

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