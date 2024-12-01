Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katından düşen Zeytun Zeybek (80) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zeybek'in cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ergani'de Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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