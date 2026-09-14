Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.
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Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.
Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi. - Son Dakika
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