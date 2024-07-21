Ermenistan, Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ateşkes ihlali sonucunda Azerbaycan birlikleri karşılık verdi.

21.07.2024 09:58
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bir kez daha ateşkes ihlali yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.10'da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılım verdiğini açıkladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan, Azerbaycan'ın Kelbecer ilinde ateş açtı - Son Dakika

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