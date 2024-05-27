Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi: 4 ölü - Son Dakika
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Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi sonucunda 17 köprü çöktü ve yerleşim yerleriyle bağlantıda ciddi sorunlar oluştu.

27.05.2024 18:44
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Ermenistan'ın kuzeyindeki Lori ve Tavuş bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi yaşandı. Dün yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, "Sabah itibarıyla kurtarma operasyonları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı'na ait 100'den fazla ekip olay yerinde çalışıyor. Lori ve Tavuş bölgelerinin farklı noktalarında 429 kişi tahliye edildi. Felaket bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldı" dedi.

"Toplamda 17 köprü çöktü"

Sel felaketi nedeniyle bölgede ağır tahribatın da yaşandığını aktaran Sanosyan, "Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak 5 büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek için büyük çaba ve zaman gerekecek. Bu köprülerin çökmesi sonucunda yerleşim yerleriyle bağlantı konusunda ciddi sorunlar oluştu. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulunmuş ve bu yerlerle bağlantı sorunu yok. Ancak büyük köprülerin çökmesinden bağlantı sorunu oluştu" ifadelerini kullandı. - ERİVAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ermenistan'ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi: 4 ölü - Son Dakika

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