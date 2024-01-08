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Erpiliç'te feci iş kazası: Tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erpiliç'te feci iş kazası: Tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bolu'da Erpiliç firmasına ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın üzerine tonlarca tane mısır devrildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından tonlarca tane mısırın altında kalan 43 yaşındaki işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erpiliç\'te feci iş kazası: Tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 19:40,
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Erpiliç'te feci iş kazası: Tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da Erpiliç firmasına ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın üzerine tonlarca tane mısır devrildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından tonlarca tane mısırın altında kalan 43 yaşındaki işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan Erpiliç firmasına ait yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Melih Akkaya, fabrikanın içinde yem yapılmak üzere bekleyen yaklaşık 100 ton mısırın bulunduğu depoya çalışmak için girdi. Bir süre depoda çalışan Akkaya'nın üzerine mısır yığınları düştü. Tonlarca mısırın altında kalan Akkaya'yı fark eden mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Akkaya'ya ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısırın bir kısmı boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından ağır yaralı halde Akkaya'ya ulaşıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan işçi hastaneye kaldırıldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Melih Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Erpiliç, Bolu, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Hastane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erpiliç'te feci iş kazası: Tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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