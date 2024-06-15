Ersan Şen\'den Eylem Tok\'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari müteahhitlerinin avukatlığını yapmasıyla tepki konusu olan Ersan Şen'den çok konuşulacak bir çıkış daha geldi.

"EYLEM TOK'UN OĞLUNUN DAVASINI ALIR MISINIZ?"

Şen, TV100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında kendisine sorulan İstanbul'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'la ilgili soruya verdiği yanıtla yine tepkilerin odağına oturdu. Program sunucusu Par'ın, "Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?" sorusuna "Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?" dedi.

"BENİ İMAM GİBİ DÜŞÜNÜN...."

Yanıtı sonrası stüdyodakilerin kahkaha atmasına neden olan Şen, bununla da kalmayıp imamları ayağa kaldıracak sözler sarf etti. "Beni imam gibi düşünün." diyen Şen, sözlerinin devamında "Ya gömüp dua edersin ya da kaldırırsın." dedi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA VATANDAŞLAR "ŞEREFSİZ, AŞAĞILIK ADAM" DİYE BAĞIRMIŞTI

En son Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Şubat depremleri sırasında Gaziantep'te yıkılan ve 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı davasında savunduğu firari 2 müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever için tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen Ersan Şen, duruşma çıkışında yakınlarını kaybeden öfkeli kalabalığın "Şerefsiz, aşağılık adam." sözlerine maruz kalmış ve polis kontrolünde adliyeden çıkarılmıştı.