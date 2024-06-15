Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler - Son Dakika
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Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler

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6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken avukat Ersan Şen, canlı yayında kendisine sorulan ''Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?'' sorusuna ''Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?'' dedi. Şen, imamları da ayağa kaldıracak sözler kullanarak ''Beni imam gibi düşünün ya gömüp dua edersin ya da kaldırırsın.'' şeklinde konuştu.

15.06.2024 23:02
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari müteahhitlerinin avukatlığını yapmasıyla tepki konusu olan Ersan Şen'den çok konuşulacak bir çıkış daha geldi.

"EYLEM TOK'UN OĞLUNUN DAVASINI ALIR MISINIZ?"

Şen, TV100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında kendisine sorulan İstanbul'da aracıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'la ilgili soruya verdiği yanıtla yine tepkilerin odağına oturdu. Program sunucusu Par'ın, "Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?" sorusuna "Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?" dedi.

"BENİ İMAM GİBİ DÜŞÜNÜN...."

Yanıtı sonrası stüdyodakilerin kahkaha atmasına neden olan Şen, bununla da kalmayıp imamları ayağa kaldıracak sözler sarf etti. "Beni imam gibi düşünün." diyen Şen, sözlerinin devamında "Ya gömüp dua edersin ya da kaldırırsın." dedi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA VATANDAŞLAR "ŞEREFSİZ, AŞAĞILIK ADAM" DİYE BAĞIRMIŞTI

En son Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Şubat depremleri sırasında Gaziantep'te yıkılan ve 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı davasında savunduğu firari 2 müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever için tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen Ersan Şen, duruşma çıkışında yakınlarını kaybeden öfkeli kalabalığın "Şerefsiz, aşağılık adam." sözlerine maruz kalmış ve polis kontrolünde adliyeden çıkarılmıştı.

Ersan Şen\'den Eylem Tok\'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler

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Son Dakika 3.Sayfa Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alper Eren: Bir duruşu olmalı insanın, para hersey değil, saygı görmek için etik değerlere sahip olmak lazım. 64 4 Yanıtla
  • harun 8071: Adalet kimlere teslim. 45 3 Yanıtla
  • Depechs Modes: Bos boş yorum yapmayın dünyada bütün avukatlar böyledir sadece işini yapar bazen haklı bazen suçlunun yaninda hukuk taraf seçemez 20 26 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Şartlar dediği alacağı döviz. Adaleti sağlamak bu kadar kolay mı ya 31 4 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Mesleği ne sonuçta! Avukat değil mi bu? En azılı seri katillerin bile avukatı olmuştur.. 18 9 Yanıtla
  • ersen temel: paranın kokusunu almış vampir 24 2 Yanıtla
  • utku ergün: Yaaa size ne diyeyim ben, avukata gerek yok o zaman hakim genel kamuoyu kanaatine göre karar versin o zaman, bu adamı bilmem, savunuyo gibi yanlış anlaşılmasın ama hukuk sistemi bu, sistemden mi korkuyorsunuzda avukatı eleştiriyorsunuz 9 10 Yanıtla
  • Behzat: Ersan Şen yanar dönerin biridir. 15 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Para işin içine girince, herşey kenara konulduğu anlaşıliyor. 8 2 Yanıtla
  • Ha Ye: Hukuk sisteminde avukatlık olgusu var zaten o olmazsa hukuk guguk olur ezbere konuşmayın 4 6 Yanıtla
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