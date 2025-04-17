Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber - Son Dakika
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Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber

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A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 1 hafta arayla annesini ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. 9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

17.04.2025 09:42  Güncelleme: 10:29
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A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı.

9 NİSAN'DA ANNESİNİ KAYBETTİ

9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Ural Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği açıklandı.

Ersun Yanal\'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Tunc:
    Acının Rengi Olmaz Başın Sağolsun Hocam Rabbim Mekanını Cennete eylesin 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber - Son Dakika
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