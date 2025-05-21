İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak' 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ertan Yıldız Tahliye Edildi - Son Dakika
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