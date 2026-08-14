Eruh\'ta Yangın Söndüren Ekip Düğünde Halay Çekti

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yelkesen köyü sınırlarında çıkan orman yangınını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarının ardından ilçeye dönerken düğüne denk geldi. İş kıyafetlerini çıkarmayan ekip, düğüne katılarak halay çekti.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, çalışmaların ardından Eruh'a döndü. Ekiplerin iş kıyafetleriyle düğünde halay çektiği anlar, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.