Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan zeytinliğe sıçramadan söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzin'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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