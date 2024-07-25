Erzin'de takla atan pikap kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

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Hatay'ın Erzin ilçesinde pikabın takla atarak yan durduğu kazada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Erzin ilçesi Kağnısı mevkisinde Güngör Karamustafaoğlu idaresindeki Toyota marka 31 YH 699 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan yatmış ve kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi 64 yaşındaki Asuman Karamustafaoğlu, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - HATAY