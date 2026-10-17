Erzincan Belediyesi kent genelinde 363 kahvehane ve çay ocağını denetledi - Son Dakika
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Erzincan Belediyesi kent genelinde 363 kahvehane ve çay ocağını denetledi

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Erzincan Belediyesi kent genelinde 363 kahvehane ve çay ocağını denetledi
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Erzincan Belediyesi kent genelindeki 363 kahvehane ve çay ocağında ruhsat, hijyen ve fiyat tarifelerini denetledi. Zabıta Müdürü Mehmet Polat, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla süreceğini belirtti.

Erzincan Belediyesince halk sağlığının korunması ve güvenli hizmet sunulmasının sağlanması amacıyla 363 kahvehane ve çay ocağı denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki kahvehane ve çay ocaklarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Hijyen koşulları, çay servisinde kullanılan bardak ve diğer malzemelerin temizliği incelendi. Ayrıca havalandırma sistemleri ve fiyat tarifeleri denetlendi.

Zabıta Müdürü Mehmet Polat, kahvehane ve çay ocaklarının belirlenen standartlara uygun hizmet vermesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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