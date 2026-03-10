Erzincan'da Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi

Erzincan\'da Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi
10.03.2026 08:15  Güncelleme: 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için 64 fırın ve unlu mamul üreten işletmeyi denetledi. Hijyen, ruhsat ve gramaj kontrolü yapıldı.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan 64 iş yeri denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin temizlik durumu, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, iş yeri ruhsatları ve ürünlerin gramajları titizlikle kontrol edildi.

Ramazan ayı dolayısıyla özellikle fırın denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında Ramazan pidelerinin gramajını ve iş yeri ruhsatlarını da inceledi. Ayrıca vatandaşların sağlığını korumak amacıyla işletmelerin hijyen koşullarına uygunluğu da detaylı şekilde denetlendi.

Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne bildirmelerini istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün Trump gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! Trump gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 08:18:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzincan'da Ramazan denetimleri sürüyor: 64 iş yeri kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.