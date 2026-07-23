Erzincan\'da 103 gıda işletmesi denetlendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekmek fırınları ile tandır ekmeği ve lavaş üretimi yapan 103 iş yerini denetledi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen bir işletmeye süre verildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde ekmek fırınları ile tandır ekmeği ve lavaş üretimi yapan toplam 103 iş yeri hijyen, ruhsat, gramaj ve fiyat yönünden kontrol edildi.

Denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen bir işletmeye, eksikliklerini gidermesi için süre verildi.

Diğer işletmelerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN