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Erzincan'da yapılan denetimlerde 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza - Son Dakika
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Erzincan'da yapılan denetimlerde 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza

Erzincan'da trafik ekipleri tarafından yapılan 15 günlük denetim ve uygulamalar sonucunda 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. 15 gün içerisinde 9 bin 882 araç denetimden geçerken, 60 trafik kazası meydana geldi. Ayrıca 3 bin 220 yük taşıyan araç, 720 yolcu otobüsü, 83 motosiklet kontrol edildi ve çeşitli uygulamalar yapıldı.

Erzincan\'da yapılan denetimlerde 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza
17.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:40
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Erzincan'da trafik ekiplerince yapılan 15 günlük denetim ve uygulamalar sonucunda 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2024 yılının Ocak ayı içerisinde 15 günlük yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan'da 15 gün içerisinde, 9 bin 882 araç denetimden geçti. 15 günde 44 maddi hasarlı ve 16 yaralanmalı olmak üzere toplamda 60 trafik kazası meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda, 527 sürücüye ve bin 374 plakaya cezai işlem uygulanırken 65 araç trafikten men edilerek 27 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 15-31 Ocak 2024 tarihleri içerisinde trafik ekipleri tarafından 3 bin 220 yük taşıyan araç, 720 yolcu otobüsü, 83 motosiklet kontrol edilirken, 3 bin 206 emniyet kemeri, 52 okul servisi, bin 556 alkol ve bin 45 diğer uygulamalar yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da yapılan denetimlerde 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza - Son Dakika


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