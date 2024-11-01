Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 23 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalandı.
Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, çeşitli suçlardan aranan ve 23 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam da 16 şahsın yakalandığı kaydedildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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