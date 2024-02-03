Erzincan\'da 326 Aranan Şahıs Yakalandı

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Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar ve bağlı birlikler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 2024 Ocak ayı içerisinde yapılan operasyon kapsamında 326 şahıs yakalandı.

Erzincan il genelinde haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan kontrol ve denetim faaliyetleri neticesinde: Askeri Ceza kanununa muhalefet etmek suçundan 178 ve asayiş ile kaçakçılık olayları ile bağlantılı çeşitli suçlardan 148 şahıs olmak üzere toplam 326 aranan şahıs yakalandı.

326 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak yakalanan şahıslardan haklarında toplam 59 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 25 şahıs tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN