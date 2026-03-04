Erzincan'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzincan\'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı
04.03.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, aranan 43 kişiyi yakaladı; 26'sının kesinleşmiş hapis cezası var.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 43 kişinin yakalandığını ve adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 26 şahıs hakkında 91 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 13 şahıs ifadeye yönelik, 4 şahıs ise adli para cezası kapsamında aranmaktaydı. Yakalanan kişiler, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Şahıslar, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, terör örgütü üyeliği, dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis veya adli para cezası bulunan kişiler arasında yer aldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzincan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 43 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.