Erzincan\'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı/ Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre kaçak/sahte alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN