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Erzincan'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilere kaçakçılıkla mücadele kanunu ve TCK'ya muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Erzincan\'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi
15.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:03
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Erzincan'da jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Alkollü İçki Kaçakçılığı/ Sahteciliği suçlarının önlenmesi kapsamında merkez ilçe ve köylerinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 50 litre kaçak/sahte alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etme ve TCK 186. madde kapsamında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Kaçakçılıkla Mücadele, Jandarma, Erzincan, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 50 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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