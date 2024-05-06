Erzincan'da 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

Erzincan\'da 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu

Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan 'Huzur İçin Erzincan' projesi kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Proje sayesinde köylerdeki hırsızlık olaylarına karşı önemli bir önlem alınmış ve köylülerin güvenliği artırılmıştır.

06.05.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu.

Erzincan Valiliği Sosyal Medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; " Sizin gözünüz ulağınız olmaya karalıyız. Gece, gündüz, uzak, yakın, yaz, kış demeden. Biz her şeyden önce sizin huzurunuz ve güvenliğiniz için varız. Proje kapsamında Erzincan il merkezine bağlı 59 köyün tamamında gece görüş ve yapay zeka destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. İlçelerde de kurulum devam ediyor. Teknolojinin tüm imkanları sizin için görevde. Can Erzincan'da asayiş Berkemal" denildi.

Erzincan Merkez Hancı Çiftliği köyü Muhtarı Resul Çetin yaptığı konuşmasında; "Köyümüze Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatları ile proje kapsamında yıllardır beklediğimiz gece görüş ve yapay zeka destekli plato okuma yazılımını içeren kamera sistemi kuruldu. Valimize çok teşekkür ederiz. Malumunuz köylerimizde ki en büyük sıkıntı hayvan hırsızlıklarına karşı büyük bir önlem alınmış oldu. Bundan dolayı köylülerimiz çok memnun ve kendilerini daha iyi güvende hissediyorlar." dedi.

Saztepe köyü Muhtarı Talat Doğan ise kameraların takılmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek, "Köyümüze giren çıkanı görüyoruz, hırsızlık olayı olduğu zaman onu belirleyebiliyor ve buluyoruz. Yola çıkan hayvanın kime ait olduğunu görüyoruz, çok güzel bir sistem. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Uluköy köyü Muhtarı Kenan Okumuş da köye kurulan kamera sistemlerinden dolayı teşekkür ederek, "Köyümüzde ki hayvan hırsızlıklarına karşı alınabilecek tedbirler açısından beklediğimiz bir projeydi. Projeyi tamamladıkları ve köyümüze getirdikleri için Valimiz Hamza Aydoğdu'ya Vali Yardımcımız ve İl Genel Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'a birlik müdürümüze köyüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Erzincan, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
09:19 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
09:13 Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 10:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da 59 köye gece görüş ve yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement