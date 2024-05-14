Erzincan\'da 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ekiplerince Refahiye ilçesi uygulama noktasında 06 plakalı araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsü M.B. isimli şahıs olduğu, yolcu koltuğunda M.A. isimli şahıs olduğu ve araç içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 7 kaçak göçmenin bulunduğu görüldü. Kaçak göçmenler gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

M.B. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN