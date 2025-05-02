Erzincan\'da 8 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Erzincan'da bir eve yapılan baskında 8 litre kaçak içki ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan arama-el koyma işleminde 8 litre el yapımı viski ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN
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