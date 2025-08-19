Erzincan'da Ağaç Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erzincan'da Ağaç Devrildi, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

19.08.2025 08:02
Erzincan Ekmekli köyünde kanal çalışması sırasında devrilen ağaç altındaki Rafet Bayrak hayatını kaybetti.

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Ekmekli köyünde yürütülen kanal çalışması sırasında meydana gelen kazada yaşındaki Rafet Bayrak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri'nden (DSİ) ihale usulüyle çalışan taşeron firmaya ait bir iş makinesi kanal boyunda çalışma yapıyordu. Bu sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

