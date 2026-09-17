Erzincan’da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan’da araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan’da bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincan'da bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ertuğrul Gazi Mahallesi 307. Sokak'ta bir araçta yangın çıktığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Müfreze ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 24 plakalı araçta çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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