Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 15 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 15 Aranan Şahsı Yakaladı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 15 Aranan Şahsı Yakaladı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranması bulunan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edilirken, 15 şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

03.05.2024 10:40
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 aranan şahıs yakalandı.

23 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 tarihinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Cinsel taciz suçundan 6 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 şahıs, mala zarar verme suçundan 1 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 125/2 suçundan 11.250 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 2.520 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, hakaret suçundan 1.740 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, 5607 sayılı kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs, toplam 18 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası olan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

15 bin 510 TL adli para cezası olan 3 şahıs, ifadeye yönelik cezası olan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 15 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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