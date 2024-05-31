Erzincan'da aranan ve hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da aranan ve hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Erzincan\'da aranan ve hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu ticareti, basit yaralama, Türk Ticaret Kanununa muhalefet ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarından hüküm giyenler bulunuyor. Şahıslar, Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi ve diğer işlemler için adli makamlara sevk edildi.

31.05.2024 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

21 Mayıs 2024 - 28 Mayıs 2024 tarihinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, "Basit Yaralama 86/2-1. Cümle" suçundan toplam 11 bin 460 TL adli para cezası bulunan 3 şahıs, "Türk Ticaret Kanununa Muhalefet" suçundan 5 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası olan 2 şahıs Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi. 16 bin 460 TL adli para cezası olan 4 şahıs ve ifadeye yönelik cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da aranan ve hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
08:33 İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
08:24 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Hançerlendim’’ sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''Hançerlendim'' sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok
00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılacak mı?
08:49 Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
07:53 Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü Üç başrol oyuncusu ayrılıyor Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 09:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da aranan ve hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement