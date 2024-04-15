Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mart 2024-09 Nisan 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplam 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.
Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, mala zarar verme suçundan 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak 87/3 suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 29 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası olan 6 şahıs, Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, çeşitli suçlardan 6700 TL adli para cezası olan 4 şahıs ve ifadeye yönelik aranması bulanan 4 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişlerdir." denildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Aranan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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