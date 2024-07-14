Erzincan'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Erzincan\'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

14.07.2024 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bahçedeki otların tutuşmasıyla müstakil eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fatih Mahallesi 712 Sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi.

İçerisinde o esnada kimse bulunmayan evin kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 02:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Bahçedeki Otların Tutuşmasıyla Müstakil Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement